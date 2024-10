Hubert Neubacher: „Ich finde, dass die Menschen viel weltoffener geworden sind“

Der Inhaber und Geschäftsführer von Barkassen-Meyer Hubert Neubacher über seine Ankunft in Hamburg, das Klima im Hafen und die Popularität von Hafenrundfahrten.

„Wie ist die Lage?", unser (fast) täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Die heutige Folge mit dem Unternehmer Hubert Neubacher

Lars Meier: Lieber Hubert, du feierst derzeit dein 30-jähriges Jubiläum bei Barkassen-Meyer. 1994 bist du nach Hamburg gekommen. Wie hast du diese Zeit in Erinnerung?

Hubert Neubacher: Ich habe schnell gemerkt,dass ich eine Leistung bringen muss, um anerkannt und aufgenommen zu werden. Das fand ich nicht so schlecht. In meiner Heimat, der sehr traditionellen Steiermark, empfand ich das Miteinander teilweise etwas beengend, das kam mir die hanseatische Distanziertheit sehr gelegen.

Mittlerweile gehörst zu den bekanntesten Personen im Hamburger Hafen und bist dort mit deinen Barkassen nicht mehr wegzudenken. Wann hast du gemerkt, dass du angekommen bist?

Ich bin relativ schnell in das Metier und das Geschehen im Hafen reingewachsen, das hat mir von Anfang an sehr gut gefallen. Bewusst eingestellt hat sich dieses Gefühl, als ich dann mit 30 Jahren die Geschäftsführung bei Barkassen-Meyer übernommen habe. Heute bin ich angekommen in Hamburg, mein Leben wird in der Hansestadt bleiben.

Mittlerweile bist du auch Podcaster. In „Hubis Hafenschnack“ sprichst du regelmäßig mit Symbolfiguren des Hamburger Hafens. Was bedeutet dir dieser Podcast?

Für mich ist der Podcast etwas ganz Wunderbares, weil ich darüber so viele verschiedene, tolle Menschen aus dem Hafengebiet kennenlernen darf. Angefangen beim Taucher, über die HHLA-Chefin bis hin zur Bischöfin für den Sprengel Hamburg. Es ist sogar schon die eine oder andere Kooperationen daraus entstanden.

In der Rubrik „Nice oder Scheiß" lobt Hubert Neubacher seine Crew von Barkassen-Meyer für ihre tolle Arbeit und den langjährigen Zusammenhalt.





Folge 865 (Montag, 07.10.) mit Hubert Neubacher

