Hubert Neubacher: „Die letzten drei Monate haben uns Aufwind gegeben“

Für Hubert Neubacher, den Chef von Barkassen-Meyer, endet ein beschwerliches Jahr mit einer positiven Wendung, denn sein Unternehmen wird ab 2023 mit der HADAG kooperieren. Ab Januar bedient Barkassen-Meyer den verkauf des historischen Dampfers „Kirchdorf“.

In „Wie ist die Lage?“ erklärt Neubacher, was das bedeutet. Er spricht außerdem über sein 10-jähriges Jubiläum in der Selbständigkeit und lässt die Highlights und Herausforderungen dieser Epoche Revue passieren. Hubert Neubacher zieht zudem ein Fazit für das Jahr 2022 und wagt einen Ausblick auf das kommende Jahr.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin erfahren Sie auch, wo Neubacher am liebsten Weihnachtsdekoration kauft.

Folge 550 (Montag, 12.12.) mit Hubert Neubacher

