Hoteldirektorin: „Der HSV hat in den letzten Jahren Demut gelernt“

Kathrin Wirth-Ueberschär ist die Direktorin des Hotels Reichshof am Hauptbahnhof – und große Anhängerin des HSV.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt sie, wie sie das entscheidende Spiel der Rothosen in Rostock erlebt hat und die derzeitige Situation des Clubs einschätzt. Zudem spricht sie über das Pflegemahl, das in der vergangenen Woche in ihrem Hotel stattfand und das OMR Festival, das dafür sorgt, das die Hamburger Hotels mehr oder weniger ausgebucht sind – und teils extrem hohe Preise verlangen.

Den ganzen Podcast gibt es hier zu hören. Darin verrät Kathrin Wirth-Ueberschär, wo sie in Hamburg am liebsten Kleidung kauft.

Folge 454 (Dienstag, 17.05.) mit Kathrin Wirth-Ueberschär

