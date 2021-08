Holt der HSV noch neue Spieler, Michael Mutzel?

Er wird mehr und mehr zum Hamburger und seine Familie auch, sagt Michael Mutzel. Auch, wenn die Sache mit den Schulferien hier nicht ganz so optimal mit seinen Urlaubsmöglichkeiten als Sportdirektor des HSV harmoniert. Nichtsdestotrotz fühlt sich der Schwabe in Hamburg pudelwohl, unter anderem auch deshalb, weil ihn hier kaum jemand auf seinen Job anspricht. Norddeutsche Zurückhaltung hat eben auch ihre Vorteile.

In „Wie ist die Lage?“ verrät Michael Mutzel, ob der HSV nochmal auf dem Transfermarkt zuschlägt und wie im Volkspark die Spielersuche läuft. Er spricht außerdem über den DFB-Pokal und verrät in den Top 3 – ganz Sportler – wo man in Hamburg die beste Pasta bekommt.

Folge 294 (Donnerstag, 05. August) mit Michael Mutzel

Im Podcast „Wie ist die Lage?“ spüren wir seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Dafür spricht Gute-Leude-Chef Lars Meier fast jeden Tag mit einer interessanten Hamburger Persönlichkeit: MacherInnen, MusikerInnen, Models und PolitikerInnen, genauso wie SportlerInnen, FreiberuflerInnen und HelferInnen – sie alle kommen eine Viertelstunde im Podcast zu Wort. Wir möchten von Ihnen wissen, wie Hamburg denkt und was die Menschen in der Hansestadt bewegt.

#sodenkthamburg

Alle Folgen finden Sie auch bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.