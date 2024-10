Helge Albers: „Vielleicht ist Hollywood auch nicht alles“

Der Geschäftsführer der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein Helge Albers über die Entwicklung Hamburgs als Filmstadt, Highlights des aktuellen Filmfests und internationale Produktionen in der Hansestadt.

„Wie ist die Lage?", unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Hier kommen prominente Lenkerinnen und unbekannte Denker für knapp 15 Minuten zu Wort.

Lars Meier: Lieber Helge, du bist jetzt seit fünf Jahren Geschäftsführer der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und ich habe den Eindruck, dass Hamburgs Bedeutung bei den etablierten Filmfesten enorm gestiegen ist und zunehmend mehr eurer geförderten Filmprojekte bei Preisverleihungen Berücksichtigung finden. Wie erklärst du dir das?

Helge Albers: Das liegt natürlich an unseren Gremien, die mit einem guten Auge und mit gutem Geschmack die richtigen Filme finden. Sicherlich ist auch meine Ansprache an die Projekte, die zu uns kommen, wichtig. Insgesamt sehe ich es als Gesamtkunstwerk des Teams der Filmförderung.

Welchen Film hast du während des aktuellen Hamburger Filmfests gesehen, den du unbedingt weiterempfehlen möchtest?

Da gibt es einige. Ein Tipp ist der Eröffnungsfilm „Könige des Sommers“. Der war wirklich ein Traum und ich werde ihn bestimmt nochmal anschauen, wenn er in die Kinos kommt. Natürlich empfehle ich auch „The Seed of the Sacred Fig“ von Mohammad Rasoulof. Dieser Film ist hier in Hamburg maßgeblich entstanden und von uns gefördert worden und ist ab Ende des Jahres in den Kinos zu sehen.

Ich persönlich finde ja, dass wir in Hamburg zu wenig Hollywood haben. Wie sehr konntest du denn bislang für den Filmstandort Hamburg werben, damit mehr internationale Filmemacher in die Hansestadt kommen?

Aktuell gibt es zwei Projekte, die am Horizont schimmern und ich hoffe, dass sie dann auch wirklich nach Hamburg kommen. Ich merke, dass wir wahrgenommen werden und Hamburg eine ganz gute Dynamik entfaltet. Wir sind auf einem guten Weg, Hollywood kommt wieder.



In der Rubrik „Nice oder Scheiß" lobt Helge Albers den Tag des freien Eintritts in Hamburger Kinos im Rahmen des Filmfests.

Folge 863 (Donnerstag, 03.10.) mit Helge Albers

