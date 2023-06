Heike Gronholz: „Wir freuen uns über eine unglaubliche Resonanz“

Die Geschäftsführerin der altonale spricht in „Wie ist die Lage?“ über gute Besucherzahlen des Festivals, über ungewöhnliche Spielorte und Umbrüche.

Im (fast) täglichen Podcast zieht Heike Gronholz ein sehr positives erstes Zwischenfazit der altonale. Noch bis zum 02. Juli läuft Norddeutschlands größtes Statteilkulturfest. Bisher freue man sich über ein sehr offenes und zugewandtes Publikum, so Heike Gronholz. Die Geschäftsführerin der altonale gibt Einblicke in die noch ausstehenden Programmpunkte und verrät, welche Rolle ein Bestattungsinstitut spielt. Außerdem erklärt sie, warum die altonale unter dem Motto „Umbruch“ steht und warum sie glaubt, dass viele Menschen getrübt in die Zukunft schauen.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat einen Bezug zur altonale. Mehr dazu in der neuen Podcastfolge.

Die ganze Episode gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Heike Gronholz in der neuen Kategorie „Nice oder Scheiß“ auch, was ihrer Meinung nach aktuell gut oder schlecht läuft in der Stadt.

Folge 606 (Dienstag, 27.06.) mit Heike Gronholz

