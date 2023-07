Hauke Heekeren: „Wir hatten ordentlich Druck auf den Tampen“

Der Präsident der Universität Hamburg über einen Segel-Thriller auf der Außenalster, den Umgang der Uni mit ChatGPT und die Rückkehr des studentischen Lebens.

Zum Start der vorlesungsfreien Zeit an der Uni Hamburg zieht Präsident Univ.-Prof. Dr. Heekeren Bilanz aus seiner anderthalbjährigen Amtszeit und verrät, was sich seitdem alles in Sachen Nachhaltigkeit und Digitalisierung getan hat. Außerdem erklärt Heekeren, wie das Prädikat „Exzellenzuniversität“ verteidigt werden soll und welchen Nutzen er in KI-Programmen wie ChatGPT sieht. Was sich auf den letzten Metern der Regatta der Hochschulpräsidien auf der Außenalster zugetragen hat und wie er seinen Urlaub verbringt, gibt es in der Folge zum Nachhören.

Darin verrät Uni-Professor Dr. Heekeren in der Kategorie „Nice oder Scheiß“ auch, was seiner Meinung nach aktuell gut oder schlecht läuft in der Stadt.

Folge 625 (Sonntag, 23.07.) mit Hauke Heekeren