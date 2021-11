Hamburgs Geheimtipps: Dieser Mann kennt sie alle

Janni Traupe ist Geschäftsführer von „Geheimtipp Hamburg“, einem Online-Magazin, das sich – wenig überraschend – mit Neuentdeckungen in Hamburg aber auch dem Umland befasst. Als „Urban Explorer“ bezeichnet das Hamburgs oberster Geheimtippentdecker, dessen Service sich an all diejenigen richtet, die rausgehen und ausgetrampelte Pfade verlassen wollen.

In „Wie ist die Lage?“ spricht Janni Traupe über Hamburgs Rückkehr zur Normalität in der Gastro-Szene und darüber, warum viele Menschen in der Stadt die echten Perlen gar nicht kennen oder finden. Außerdem hat der Mann einen eigenen echten Geheimtipp entwickelt, über den er mit Lars Meier spricht.

Natürlich darf auch heute die Top 3 nicht fehlen, in der es selbstredend noch mehr Geheimtipps gibt.

Folge 350 (Sonntag, 14.11.) mit Janni Traupe

Im Podcast „Wie ist die Lage?“ spüren wir seit mehr als einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Dafür spricht Gute-Leude-Chef Lars Meier fast jeden Tag mit einer interessanten Hamburger Persönlichkeit: Macher:innen, Musiker:innen, Models und Politiker:innen, genauso wie Sportler:innen, Freiberufler:innen und Helfer:innen – sie alle kommen eine Viertelstunde im Podcast zu Wort. Wir möchten von ihnen wissen, wie Hamburg denkt und was die Menschen in der Hansestadt bewegt.