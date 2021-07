Hamburgs „Eiskönig“: „Denken über einen Eis-Burger nach“

Markus Deibler dürfte dem einen oder anderen Hamburger noch als Schwimmer und Olympia-Teilnehmer bekannt sein. Die meisten werden in ihm hingegen Hamburgs inoffiziellen „Eiskönig“ sehen, denn er ist außerdem der Inhaber von Luicella’s Ice Cream und widmet sich Wasser heutzutage hauptsächlich in gefrorenem Zustand.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Markus Deibler, welche Unterschiede er und sein Team bei den Eisvorlieben der Kunden in den verschiedenen Stadtteilen festgestellt haben und welches Eis derzeit generell im Trend liegt. Er verrät, welche Ideen er bei „Luicella’s“ gerne noch umsetzen möchte und erklärt in unseren To 3, welche die besten Schwimmbahnen in Hamburg sind.

Folge 282 (Dienstag, 27. Juli) mit Markus Deibler

