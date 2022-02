Hamburger Unternehmer:„Ich habe nichts gelernt“

Björn Hansen ist Multiunternehmer. Neben Event-Catering, Konzerten und Werbung macht er jetzt auch noch einen Podcast.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Björn Hansen, was Fernsehkomiker Elton damit zu tun hat, wie er überhaupt dazu kam, Podcasts zu produzieren und was die Zuhörer dabei erwartet. Dazu geht es um seine Idee der Zeltphilharmonie und Hansens Hoffnung auf die Rückkehr zu einem einigermaßen normalen Leben.

In den Podcast-Top-3 verrät Björn Hansen, wo es in Hamburg die besten Currywürste gibt.

Folge 403 (Donnerstag, 17.02.) mit Björn Hansen

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.