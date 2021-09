Hamburger Journalist: „Ploß‘ Konzept ist krachend gescheitert“

In seinem Hamburger Tagesjournal schreibt Mathias Adler über die Themen der Stadt und ordnet diese ein. Selbstverständlich hat der Autor auch die Bundestagswahl genau verfolgt und seine Schlüsse gezogen.

In „Wie ist die Lage?“ erklärt Mathias Adler, warum CDU-Chef Ploß mit seinem Gender-Thema gescheitert ist, was die Erfolge der Grünen in Eimsbüttel und Altona für die Arbeit im Senat bedeuten und wie der Weggang von Falko Droßmann sowie eventuell Carsten Brosda sich auf die Stadt auswirken könnten. Außerdem gibt er seine Einschätzung zu den anstehenden Koalitionsverhandlungen ab..

Natürlich darf auch unsere Top 3 nicht fehlen. Darin verrät Mathias Adler seine drei Tipps für spätes Frühstück in Hamburg.

Folge 316 (Montag, 27.09.) mit Mathias Adler

