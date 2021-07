Hamburger FDP-Frau: „Unsere Klima-Forderung ist schon ziemlich krass“

Ria Schröder ist Beisitzerin im Bundesvorstand der FDP und kandidiert bei der Bundestagswahl auf Platz 2 der Hamburger Landesliste ihrer Partei. Sie ist froh und stolz, dass das Thema Klimaschutz wieder auf der Agenda der FDP steht.

In „Wie ist die Lage?“ erklärt Ria Schröder, warum es ihrer Meinung nach nicht falsch ist, wenn FDP-Chef Christian Lindner behauptet, dass die FDP das härteste Wahlprogramm gegen den Klimawandel hat. Sie verrät, warum sie als junger Mensch ausgerechnet mit der FDP etwas verändern will und wer ihr Vorbild ist. Außerdem spricht sie darüber, welches Thema sie in Hamburg für besonders wichtig hält und gibt als ehemalige Studentin der Kunstgeschichte in unseren Top 3 Tipps zu Hamburgs besten Galerien.

Folge 281 (Montag, 26. Juli) mit Ria Schröder

