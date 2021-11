„Hamburg fehlt eine geeignete Kunst-Location“

Vom 10. bis 14. November veranstaltet Oliver Lähndorf in den Messehallen die Messe Affordable Art Fair. Doch was heißt eigentlich affordable, also bezahlbar? Und was bekommt man auf einer Messe für bezahlbare Kunst überhaupt?

In „Wie ist die Lage?“ klärt Oliver Lähndorf nicht nur diese Fragen, sondern er wirft auch einen Blick auf die Hamburger Kunstszene. Er erklärt, warum die Kunststadt Hamburg besser ist als ihr Ruf und warum er der Meinung ist, dass hier noch eine geeignete Kunst-Location von angemessener Größe fehlt.

Natürlich darf auch heute die Top 3 nicht fehlen, in der Oliver Lähndorf seine liebsten Cafés im Grindelhof vorstellt.

Folge 348 (Mittwoch, 10.11.) mit Oliver Lähndorf

