Gustav Peter Wöhler: „Es herrscht eine Atmosphäre der Liebe“

Derzeit ist Schauspieler Gustav Peter Wöhler am St. Pauli Theater in Bertolt Brechts „Die Dreigroschenoper” in der Rolle des „Peachum” zu sehen. Die Inszenierung kommt großartig an beim Hamburger Publikum, sie ist bis Ende Februar vollständig ausverkauft.

In „Wie ist die Lage?“ schwärmt Wöhler von der „Atmosphäre der Liebe“, die am St. Pauli Theater herrscht, erzählt, wie er sich seiner Rolle angenähert hat und worauf sich die Besucherinnen und Besucher bei ihrem Theaterbesuch freuen dürfen.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Gustav-Peter Wöhler außerdem seine Lieblingsgeschäfte in der Langen Reihe.

Folge 562 (Mittwoch, 1.2.) mit Gustav Peter Wöhler

