Gustav Peter Wöhler: „Endlich wieder Musik auf der Bühne“

Schauspieler Gustav Peter Wöhler mag in Hamburg insbesondere den jüdischen Friedhof in Ohlsdorf, den Alsterrundweg und die Lange Reihe.

In „Wie ist die Lage?“ erklärt Wöhler im Gespräch mit Lars Meier außerdem, warum es im Leben nie zu spät ist, man Kaschmirpullover tunlichst mit Haarshampoo waschen und Blumenwasser jeden zweiten Tag wechseln sollte. Und dass er demnächst wieder auf der Bühne steht: Am ersten April im Rieckhof in Harburg.

Die ganze Folge gibt es hier zum Hören. Darin verrät Wöhler auch, wo er in Hamburg am liebsten essen geht.

Folge 422 (Mittwoch, 30.03.) mit Gustav Peter Wöhler

