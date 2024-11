Guido Schröter: „Nicht mehr den schönen Fußball vom FC St. Pauli zu sehen, tat weh.“

Der Comiczeichner und Autor über die Situation des Fußballvereins in der ersten Liga und wie er diese in seinem neuen FC St. Pauli Kalender verarbeitet hat.

Lars Meier: Lieber Guido, endlich ist dein PAULI COMIX Kalender, also der Comic-Kalender zum FC St. Pauli, für 2025 draußen. Warum erst jetzt?

Guido Schröter: Das ist eine Frage, die mir häufiger gestellt wird. Normalerweise werden Kalender ja schon am Anfang des Jahres für das nächste Jahr erstellt. Ich hingegen warte ab, wie die sportliche Lage beim FC St. Pauli ist. Deshalb komme ich erst jetzt mit meinem Kalender raus.

Wie ist denn die sportliche Lage beim FC St. Pauli?

Am Anfang tat es mir weh, dass ich nicht mehr unseren schönen Fußball gesehen habe wie in der letzten Saison. Aber es ist wahrscheinlich nicht möglich in der ersten Liga und inzwischen komme ich gut damit klar.

Wovon hast du dich denn dann bei deinem aktuellen Kalender inspirieren lassen?

Natürlich habe ich die Situation in der ersten Liga einfließen lassen. Der Kalender für 2025 ist nicht mehr ganz so euphorisch wie der letzte. Er ist ein bisschen realistischer und hat daher auch mal traurige Töne.

Folge 895 (Mittwoch, 20.11.) mit Guido Schröter

