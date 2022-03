Gorden Isler – er rettet Leben im Mittelmeer

Gorden Isler ist nicht nur Vorsitzender der Seenotrettungsorganisation SeaEye, sondern auch selbst aktiver Seenotretter. An fünf Missionen nahm er bereits selbst teil.

In „Wie ist die Lage?“ spricht Gorden Isler über das neue Buch von Moderator und Rettungssanitäter Tobi Schlegl, das ein Tagebuch über seine Zeit als Lebensretter auf der SeaEye 4 ist. Er sagt, das Buch zu lesen sei, als wäre man selbst an Bord gewesen . Zudem erklärt Isler, was SeaEye eigentlich genau ist, wie sie sich entwickelt hat, warum die Organisation gerade erst nach Hamburg gezogen ist und weshalb auf der SeaEye 4 trotzdem Regensburg als Heimathafen steht.

In den Podcast-Top3 verrät Gorden Isler, wo er in Hamburg am liebsten vietnamesisch essen geht.

Folge 412 (Mittwoch, 02.03.) mit Gorden Isler

