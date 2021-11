„Ich empfinde es als Luxus, geben zu können“

„Da is‘ ja nix“ heißt die Serie, in der die Schauspielerin Johanna Christine Gehlen und ihr Mann Sebastian Bezzel nicht nur die Hauptrollen spielten, sondern die auch aus ihrer Feder stammt. Am 13. November wird sie als 90-minütiger Film noch einmal im NDR ausgestrahlt.

In „Wie ist die Lage?“ spricht Johanna Christine Gehlen darüber, wie sie auf die Idee dazu kamen, welche Hindernisse zu überwinden waren und warum sie ausgerechnet eine Hochstaplerin spielen wollte. Zudem erzählt sie, was für sie Luxus bedeutet und was Ottensen zu einem ganz besonderen Hamburger Stadtteil macht.

Natürlich darf auch heute die Top 3 nicht fehlen, in der Johanna Christine Gehlen ihre drei liebsten Hamburger Spezialitäten auflistet.

Folge 349 (Donnerstag, 11.11.) mit Johanna Christine Gehlen

