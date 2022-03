Gary Rohweder: „Die Pandemie hat die Sehnsucht nach Kino wieder geweckt“

Gary Rohweder ist der Macher des Savoy Kino in St. Georg. 2013 hat er das Lichtspielhaus wiederbelebt und zu einer Begegnungsstätte für Filmliebhaber gemacht.

In „Wie ist die Lage?“ erklärt Gary Rohweder, was das Savoy so besonders macht. Er spricht darüber, wie die coronabedingten Lockdowns dazu geführt haben, dass die Menschen trotz Streamingdiensten wieder ins Kino gehen und warum er alte Filme wieder ins Programm holt. Natürlich geht es auch um die anstehende Oscar-Verleihung.

In den Podcast-Top3 verrät Gary Rohweder seine liebsten Hamburger Filme.

Folge 419 (Sonntag, 27.03.) mit Gary Rohweder

