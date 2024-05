Franziska Schubert: „Bei uns steht die Würde im Vordergrund“

Die zweite Vorsitzende des Hamburger Hilfskonvois über ihre Arbeit.

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Hier kommen prominente Lenkerinnen und unbekannte Denker für knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl von PR-Profi Lars Meier ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Gast der heutigen Folge ist Franziska Schubert, zweite Vorsitzende des Hamburger Hilfskonvois. Den Podcast gibt es in voller Länge auf den üblichen Kanälen und um 12 Uhr bei ahoy radio.

Lars Meier: Liebe Franziska, was genau macht der Hamburger Hilfskonvoi?

Franziska Schubert: Der Hamburger Hilfskonvoi organisiert Hilfslieferungen an die EU-Außengrenzen und das bereits seit 2016. Das heißt, wir sammeln Sach- und Geldspenden und transportieren sie sehr zielgenau an unsere Kooperationspartner. Unsere Schwerpunkte liegen in Nordgriechenland, dem Großraum Thessaloniki aber auch den Inseln Lesbos und Chios. Dort sitzen NGOs, die sich um Geflüchtete kümmern, die wir mit unseren Hilfstransporten unterstützen.

Haben wir in Hamburg auch noch eine Geflüchteten-Krise?

Im Stadtbild sieht man es nicht mehr, aber in den Unterkünften sind die Flüchtlingszahlen seit Ausbruch des Krieges wieder rapide gestiegen. Es gibt Sachen, die könnten besser laufen, aber hier in Hamburg werden die Menschen versorgt. In der Regel können sie einen Asylantrag stellen und hier in Deutschland ist es so: Wenn man einen positiven Bescheid hat, wird man in der Regel durch diverse Organisationen begleitet. In Griechenland ist es zum Beispiel nicht so, dort ist es egal, ob man einen positiven oder negativen Bescheid hat, man ist auf sich alleine gestellt. In Hamburg haben wir eine Obdachlosenproblematik, diese beschränkt sich aber nicht lediglich auf Geflüchtete, sondern auch auf Hamburger und Hamburgerinnen.

Am 4. Mai organisiert ihr einen „Spendenschnack“. Was hat es damit auf sich?

Am kommenden Samstag werden Kleiderspenden gesammelt. Neben dem Hamburger Hilfskonvoi werden auch noch andere Organisationen und Stiftungen wie „Hanseatic Help“ oder der Duschbus vor Ort sein. Neben der Spendenannahme wollen wir dieses ernste Thema auch musikalisch und mit Vorträgen begleiten. Unter anderem wird der Liedermacher Stefan Stopper dabei sein und die Kinderpsychologin Katrin Glatz Burbakk wird Einblicke aus ihrer jahrelangen Arbeit im Lager Moria auf Lesbos geben.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß" freut sich Franziska Schubert über die Wiedereröffnung des Harburger Sozialkaufhauses „Fairedelt".

Folge 793 (Donnerstag, 02.05.) mit Franziska Schubert

