„Finde es schön zu merken, nach drei Jahren Bundestag noch kein Arschloch zu sein“

Die Bundestagsabgeordnete über Herausforderungen im Deutschen Bundestag, Umgang mit Familie und Kindern und drängende Themen.

Lars Meier: Liebe Katharina, wie gehst du mit dem Druck und den Herausforderungen im Bundestag um?

Katharina Beck: Einatmen und ausatmen sind sehr wichtig, um mit dem Druck im Bundestag umzugehen. Ich versuche, meine Energie auf positive Gestaltung zu lenken und habe ein gutes privates Umfeld, das mir hilft, mich zu stabilisieren. Außerdem ist es hilfreich, offen mit meinem Team über belastende Themen zu sprechen.

LM: Wie gelingt es dir, Familie und Beruf als Politikerin unter einen Hut zu bekommen?

KB: Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, Familie und Beruf zu vereinbaren, aber es funktioniert gut, wenn man sich gut organisiert. Bei den Grünen und in meiner Fraktion wird dies aktiv unterstützt. Es ist wichtig, dass man sich wohlfühlt und eine Haltung entwickelt, die es erlaubt, Familie und Beruf zu kombinieren. In der Politik gibt es zwar noch Herausforderungen, aber ich sehe eine positive Entwicklung in Richtung größerer Akzeptanz von Familienleben in unserem Berufsfeld.

LM: Was sind die drängendsten Themen, die dir von Unternehmerinnen und Unternehmern in deinem Wahlkreis geschildert werden?

KB: Zu den drängendsten Themen gehören Bürokratie, Fachkräftemangel und Energiekosten. Viele Unternehmer beklagen sich über die umfangreiche Dokumentation, die sie leisten müssen, und es gibt einen großen Bedarf an Fachkräften. Auch die Energiekosten bleiben ein wichtiges Thema, selbst wenn sie derzeit etwas gesenkt wurden.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ lobt Katharina Beck ihre positive Erfahrung mit der Organisation HUDE, die sich für wohnungslose Jugendliche einsetzt und soziale Unterstützung bietet.

Folge 855 (Sonntag, 22.09.) mit Katharina Beck

