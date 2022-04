Finanzsenator: „Wir werden einen langen Atem brauchen“

Der Hamburger Finanzsenator Andreas Dressel hat es derzeit nicht leicht. Ein Bruch der Kniescheibe fesselte ihn in letzter Zeit ans Bett. Mittlerweile ist Dressel in der Rehabilitation.

In „Wie ist die Lage?“ spricht der Finanzsenator darüber, wie die Operation verlief und über den Stand seiner Genesung. Es geht auch um seine Aussage vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur CumEx-Affäre und um die Förderung des Unternehmens Next Media Accelerator, die vor geraumer Zeit für hitzige Debatten sorgte. Nicht zuletzt äußert sich Andreas Dressel zu den Herausforderungen für die Stadt, die aus dem Krieg in der Ukraine resultieren.

Die ganze Folge gibt es hier zum Hören. Darin verrät Andreas Dressel auch seine liebsten Hamburger Eisläden.

Folge 435 (Mittwoch, 20.04.) mit Andreas Dressel

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.