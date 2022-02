Fernsehmoderatorin: „Ich war überrascht, wer ich mal war“

Bettina Tietjen über lustige Momente als Fernsehmoderatorin und warum sie keine Uhr vom NDR geschenkt bekommen möchte. Zudem verrät sie, was sie dazu bewegt hat, über ihre Tagebucheinträge ein Buch zu schreiben.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Bettina Tietjen von ihrem neuen Buch „Früher war ich auch mal jung“, das im April erscheint. Sie gibt interessante Einblicke in ihre frühere Gedankenwelt und was sie von ihrem Teenager-ich heute unterscheidet.

In den Podcast-Top-3 verrät Bettina Tietjen zu guterletzt, was ihre liebsten Talk-Show-Snacks sind.

Folge 398 (Mittwoch, 09.02.) mit Bettina Tietjen

