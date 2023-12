Falk Schnabel: „Verbrechen sind überall gleich schädlich“

Der neue Polizeipräsident über seine ersten Fälle und zukünftige Herausforderungen.

Falk Schnabel ist seit dem 2. November neuer Polizeipräsident in Hamburg. Im (fast) täglichen Podcast „Wie ist die Lage?“ spricht er über die Geiselnahme am Hamburger Flughafen, die sich nur wenige Tage nach seinem Amtsantritt ereignete. Er verrät, welche Herausforderungen er für die Polizei Hamburg in Zukunft sieht und erzählt von seiner früheren Tätigkeit als Staatsanwalt.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ freut sich Falk Schnabel darüber, wie herzlich er als neuer Polizeipräsident aufgenommen wurde.

Folge 720 (Sonntag, 17.12.) mit Falk Schnabel

