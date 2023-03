Zum Weltwassertag: Expertin erklärt, was jeder von uns tun kann, um Wasser zu sparen

Zum anstehenden Weltwassertag begrüßt PR-Profi Lars Meier die Chefin von Viva con Agua: Carolin Stüdemann.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Stüdemann, was – auch von Viva con Agua – anlässlich dieses Tages auf der UN Water Conference in New York geplant ist und weshalb sie selbst nicht dort weilt. Sie erklärt, warum es so wichtig ist, sich für sauberes Wasser einzusetzen – und wie das jeder Einzelne tun kann. Zudem spricht sie über ihre just beendete Reise nach Indien, die natürlich ebenfalls im Zeichen sauberen Trinkwassers stand.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Carolin Stüdemann ihre Lieblingsbars in Hamburg.

Folge 586 (Dienstag, 21.3.) mit Carolin Stüdemann

