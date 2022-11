Ex-HSV-Star: „Fußball gucke ich lieber im Stadion als im TV“

Richard Golz spielte einst beim HSV und beim SC Freiburg im Tor und demnächst beim Maumau Masters von Mensch Hamburg am Tisch.

Im Gespräch mit Lars Meier erzählt Richard Golz, wie er sich darauf vorbereitet und warum er dabei ein Trikot von Altona 93 tragen wird. Er spricht darüber, warum er lieber Fußball im Stadion als im TV schaut und weshalb er neben der Adolf-Jäger-Kampfbahn in Altona auch häufig das Stadion an der Hafenstraße in Essen besucht.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Golz seine Lieblingsorte in Hamburg.

Folge 526 (Dienstag, 01.11.) mit Richard Golz

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.