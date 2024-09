„Es ist ein großer Scheiß, wenn Rechtsextremismus auf dem Vormarsch ist“

Prof. Dr. Hauke Heekeren, der Präsident der Universität Hamburg, über den neuen Podcast „Campus-Legenden“, die Verantwortung von Universitäten und warum Partys für Studierende wichtig sind.

Lars Meier: Lieber Hauke, du hast den Podcast „Campus-Legenden“ gestartet. Worum geht es dabei?

Prof. Dr. Hauke Heekeren: Es geht um spannende Geschichten von ehemaligen Studierenden der Universität Hamburg. Viele prominente Persönlichkeiten und der halbe Senat haben hier studiert und es wird ganz schnell klar, dass die Leute alle spannende Geschichten rund um die Uni haben. Mein Team und ich haben darüber nachgedacht, ob wir das nicht irgendwie für uns nutzen können, und sind auf die Idee gekommen, daraus einen Podcast zu machen, der sich genau darum dreht: um Geschichten rund um die Uni und um Hamburger Persönlichkeiten und ihre Erfahrungen rund ums Uni-Leben.

Hast du herausgefunden, wo Peter Tschentscher und Melanie Leonhard damals ihr Studentenleben genossen haben?

Ja, zum Beispiel hat Peter Tschentscher mal eine Nacht durchgemacht und ist danach zum Fischmarkt gegangen. Melanie Leonhard hat während ihres Studiums in einer Eisdiele gearbeitet – ihre Lieblingseissorte ist übrigens Stracciatella.

Hattest du auch einen typischen Studentenjob?

Ich habe als Medizinstudent in der Pflege gearbeitet, unter anderem Nachtschichten auf einer neurochirurgischen Station. Später habe ich auch wissenschaftliche Hilfstätigkeiten übernommen, wie das Erfassen von Labordaten.

