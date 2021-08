Hamburger Schauspieler: So kam ich zum Großstadtrevier

Enrique Fiß ist eigentlich auf Theaterbühnen zu Hause, nun mimt der Schauspieler den Polizisten Nils Sanchez am Großstadtrevier. Eigentlich hatte Fiß aber ganz andere Pläne.

In „Wie ist die Lage?“ spricht Enrique Fiß über seine neue Rolle im Großstadtrevier, warum diese ihm einerseits so ähnlich ist und andererseits so gar nicht. Außerdem verrät er, was er während seiner Drehpause gerne beruflich machen würde. In den „Top 3“ gibt er zudem noch seine drei Lieblingstheater preis.

Folge 300 (Montag, 16. August) mit Enrique Fiß

Im Podcast „Wie ist die Lage?“ spüren wir seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Dafür spricht Gute-Leude-Chef Lars Meier fast jeden Tag mit einer interessanten Hamburger Persönlichkeit: Macher:innen, Musiker:innen, Models und Politiker:innen, genauso wie Sportler:innen, Freiberufler:innen und Helfer:innen – sie alle kommen eine Viertelstunde im Podcast zu Wort. Wir möchten von Ihnen wissen, wie Hamburg denkt und was die Menschen in der Hansestadt bewegt. Heute macht dies Stilbruch möglich. Die Gespräche finden über das Telefon statt. In der aktuellen Folge spricht PR-Profi Lars Meier mit Enrique Fiß.

