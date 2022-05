Enno Bunger: „Social Media-Konsum habe ich stark eingeschränkt“

Gerade erst hat Enno Bunger einen neuen Song mit dem Titel „Kein Mensch startet einen Krieg“ veröffentlicht, eine Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Enno Bunger, wie genau es dazu kam und was er mit dem Lied bewirken möchte. Außerdem spricht Bunger darüber, warum auf die neue Single überraschenderweise nicht direkt ein Album folgt und was er unter „Psychohygiene“ versteht.

Den ganzen Podcast gibt es hier zu hören. Darin verrät Enno Bunger, wo er gern zum Frühstück einkehrt.

Folge 461 (Sonntag, 29.05.) mit Enno Bunger

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.