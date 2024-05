Enno Bunger: „Das Klavier ist mein Kummerkasten“

Der Musiker über den Umgang mit seiner Depression.

Lars Meier: Lieber Enno, du spielst am 16.05 auf dem Pflegemahl. Deine Zusage kam fast schneller als die Anfrage rausgeschickt wurde. Warum?

Enno Bunger: Ich habe dafür zwei Gründe: Erstens sind die Veranstaltungen von MenscHHamburg immer großartig und zweitens gibt es eigentlich nichts Wichtigeres als die Pflege oder soziale Berufe. Medizinisches Fachpersonal, Lehrerinnen oder Erzieher, systemrelevante Berufe sind völlig unterbezahlt und können gar nicht genug wertgeschätzt werden. Wenn ich etwas dazu beitragen kann, möchte ich das gerne tun.

Auf deinem neuen Album „Der beste Verlierer“ stolpert man immer wieder über schöne Melodien mit schweren Texten. Ist das ein Stilmittel?

Im weitesten Sinne mache ich Popmusik, die einen Zugang verschaffen soll, ohne zu sperrig zu sein. Sie soll etwas umarmendes haben. Wenn ich schreibe, denke ich gar nicht so viel nach. Es ist ein emotionaler Prozess, man setzt sich ans Klavier und lässt einfach alles raus. Deswegen kann ich da nicht genau sagen, wie ich da vorgegangen bin.

Du hast mal gesagt, dein Klavier ist dein Therapeut. Hat es dir geholfen, mit deinen Depressionen umzugehen?

Für mich ist das Klavier wie ein Kummerkasten. Ich habe chronische Depressionen, seit meiner Jugend habe ich immer wieder Phasen. Es verläuft in Wellen. Ich hatte im März ein absolutes Hoch und auf Tour zu sein war das schönste der Gefühle. Darauf folgt meistens ein Abschnitt, in dem es einem dann nicht so gut geht. Da heißt es, durch diese Phasen hindurchzukommen und Halt zu finden.

Folge 801 (Dienstag, 14.05.) mit Enno Bunger

