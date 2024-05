„Eine Erkrankung ist kompliziert und Ärzte haben keine Zeit, alles zu erläutern“

Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bürgerschaftsfraktion über Probleme der Gesundheitsversorgung.

Lars Meier: Liebe Frau Loss, wie ist die gesundheitspolitische Lage in Hamburg?

Claudia Loss: Wir haben das große Problem, dass wir hier in Hamburg als Einheitsgemeinde gelten. Jemand, der schon mal einen Hausarzttermin in seiner Gegend wollte, kann schon an seine Grenzen stoßen. Das sind Dinge, die wir politisch nicht so gut bearbeiten können, denn da sind andere Mächte am Werk: Die Selbstverwaltung der Ärzte und die Bedarfsplanung, die das festgelegt hat. Wir sind aber in guten Gesprächen. Zusammen mit den Krankenkassen, der Selbstverwaltung und der Sozialbehörde arbeiten wir alle gemeinsam an Lösungen.

Welche Dinge können sie auf lokaler Ebene regeln?

Wir haben als Stadt lokale Gesundheitszentren ins Leben gerufen. Die Gesundheitskioske werden nicht mehr finanziert, weswegen wir uns als Stadt überlegt haben, wie wir Gesundheitsberatung und ärztliche Versorgung in Einklang bringen können. Wir finanzieren sieben lokale Gesundheitszentren in verschiedenen Bezirken, gerade auch dort, wo die ärztliche Versorgung nicht ganz so günstig ist. Das erste Gesundheitszentrum ist jetzt ein Jahr alt und wir schauen, was wir noch verbessern können. Eine Erkrankung ist kompliziert und ein Arzt hat nicht mehr die Zeit, alles genau zu erläutern. Wenn man dann zu jemanden gehen kann, der einem näher bringt, dass zum Beispiel hoher Blutdruck auch mit einer Ernährungsumstellung und nicht nur mit Medikamenten behandelt werden kann, ist das schon die halbe Miete.

Woran mangelt es in der Pflege?

Wir haben eine hohe Anzahl an Dokumentationswahnsinn. Wir müssen alles, was wir tun, ganz genau aufschreiben, denn es gibt keine Vorlage, kein Standard „X“ und das kann zermürbend sein. Bei Prüfungen des medizinischen Dienstes der Unterlagen kann dann bei kleinen Fehlern unter Umständen auch das Geld für das Krankenhaus gekürzt werden. Wir müssen uns mehr darauf konzentrieren, dass wir pflegen können, ohne jeden Schritt aufschreiben zu müssen. Ich glaube auch, das Finanzielle ist nicht mehr ausschlaggebend. Wir haben hohe Löhne bekommen, aber man muss auch sagen, dass vor allem in Pflegeeinrichtungen nicht alle Einrichtungen tarifgebunden einstellen. Da haben wir noch einen hohen Nachholbedarf.

