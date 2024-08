Edina Müller: „Für 2040 unterstütze ich die Bewerbung für Olympia“

Die Paralympics-Gewinnerin über die kommenden Spiele in Paris.

Die heutige Folge mit der Sportlerin und zweifachen Paralympics-Gewinnerin Edina Müller, wird präsentiert von der INC art fair, dem Kunstfestival vom 6. bis 8. September im Museum der Arbeit in Barmbek.

Lars Meier: Du hast bereits Paralympische Medaillen im Rollstuhlbasketball und im Parakanu gewonnen. Hast du jemals darüber nachgedacht, eine andere Sportart auszuprobieren?

Edina Müller: Ich glaube, ich habe meine Sportart im Kanu gefunden. Es macht mir einfach Spaß und ich habe ein tolles Team. Surfen hätte ich gerne mal ausprobiert, aber die Disziplin hat es leider nicht nach L.A. geschafft. Aber das könnte ich noch in der Zukunft probieren – nicht auf Leistungssportniveau, aber einfach aus Spaß.

Wie ist es für dich, dass es jetzt nach Paris geht? Hast du einen besonderen Bezug zu Frankreich?

Meine Mutter hat sieben Jahre lang in Paris gelebt, daher war ich auch ein paar Mal dort. Sie hat mir die Stadt gezeigt und deswegen habe ich schon eine besondere Verbindung zu Paris. Sie spricht perfekt Französisch und hat auch in einer französischen Firma gearbeitet. Wir hatten also viel Kontakt mit Frankreich, was es für mich besonders macht.

Mit welchen Gefühlen fährst du jetzt nach Paris? Es hätte ja auch Hamburg sein können, wenn die Bewerbung erfolgreich gewesen wäre.

Ein bisschen Wehmut ist schon dabei, weil ich tief in das Konzept für Hamburg eingebunden war. Es wäre ein großes Fest in Hamburg geworden. Paris macht es großartig, aber Hamburg hätte mir natürlich auch gefallen. Für 2040 unterstütze ich die Bewerbung – eher nicht mehr als Athletin – aber dabei wäre ich auf jeden Fall.Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ freut sich Edina Müller über die Hamburg Lounge, die bereits während der Olympischen Spiele lief.





Folge 836 (Montag, 26.08.) mit Edina Müller

