Dr. Melanie Leonhard: „Manchmal sage ich auch nette Dinge zu Olaf Scholz“

Lars Meier: Liebe Melanie, als Vorsitzende der SPD Hamburg bist du ja ein Stück weit die Chefin von Bundeskanzler Olaf Scholz. Kommt es vor, dass du ihn auch mal zurechtweist?

Melanie Leonhard: Ja, klar. Ich rufe ihn zwar nicht ständig an, um ihm die Verhaltensregeln für die jeweilige Woche zu diktieren. Aber wir tauschen uns schon hin und wieder untereinander aus und manchmal sage ich sogar nette Dinge zu ihm.

Schaut man sich das bundesweite politische Geschehen an, ist ja Hamburg ja noch immer so eine Insel der Glückseligkeit. Die Stimmung ist im Vergleich zu den anderen Bundesländern besser, die wirtschaftliche Situation ebenfalls. Wie erklärst du dir das?

Hamburg als Stadtstaat ist ein besonderes Pflaster. Wir haben hier immer einen hohen Anspruch an unser Handeln, viele Dinge werden ohne großes Brimborium realisiert. In Hamburg gilt: Machen statt schnacken. Das unterscheidet uns von den anderen Metropolen in diesem Land.

Welchen Einfluss wird denn nach deiner Einschätzung die vorgezogene Bundestagswahl auf die bevorstehende Bürgerschaftswahl im März 2025 haben? Hast du Sorge, dass sie die Harmonie in Hamburg stören könnte?

Ich hoffe, der einzige Einfluss wird sein, dass es mehr Wahlplakate geben wird. Ansonsten wünsche ich mir, dass wir bei den Hamburg-Wahlen auch über Hamburg-Themen und Personen entscheiden. Das hat diese Stadt auch verdient. Wir sind ein eigenes Bundesland und sollten uns nicht als der Annex zur Bundestagswahl fühlen.

