Dr. Melanie Leonhard: „Die Köhlbrandbrücke hat mir viele schlaflose Nächte bereitet“

Die Senatorin für Wirtschaft und Innovation über die Planung der neuen Brücke am Hafen.

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Hier kommen prominente Lenkerinnen und unbekannte Denker für knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl von PR-Profi Lars Meier ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Die heutige Folge mit Senatorin Dr. Melanie Leonhard wird ermöglicht durch Meierlikör – jetzt in der Club Edition. Den Podcast gibt es in voller Länge auf den üblichen Kanälen und um 12 Uhr bei ahoy radio.

Lars Meier: Liebe Melanie, was bewegt dich momentan?

Dr. Melanie Leonhard: Tatsächlich bewegen mich viele Themen. Der Hafen ist eines davon, weil sich hier die Folgen der geopolitischen Situation widerspiegeln. Da in der Welt momentan viel los ist, habe ich im Hafen auch viel zu tun. Aber mich beschäftigen auch eine Reihe anderer Themen, die nicht jeden Tag in den Nachrichten stehen.

Welches Thema sollte denn in die Öffentlichkeit gehoben werden?

Wir haben uns in Hamburg entschlossen, ein Food-Cluster zu gründen – ein Netzwerk, welches das Thema Essen, als innovative Nahrungsmittel, deren Herstellung und Verarbeitung sowie Hamburg als Stadt des guten Lebens und Essens fördern soll. Das ist ein Thema, mit dem ich hinter den Kulissen immer wieder zu tun habe, um alle Netzwerkpartner zusammenzubringen – von der Industrie bis hin zu Startups.

Hegst du manchmal Gräuel gegen die Köhlbrandbrücke?

Die Köhlbrandbrücke ist wirklich schön, deswegen kann ich die Diskussion darüber sehr gut nachvollziehen. Der Anblick am Abend oder bei Sonnenaufgang ist wirklich unbezahlbar. Dabei kann man auch mal eine Minute vergessen, dass man viele schlaflosen Nächte deswegen hat. Also ich hatte jedenfalls viele schlaflose Nächte. Mit der Entscheidung, dass es eine neue Brücke geben wird, kommt womöglich etwas Frieden in die Diskussion.

Folge 784 (Donnerstag, 18.04.) mit Dr. Melanie Leonhard

