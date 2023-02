Dr. Iryna Tybinka: „Menschen in der Ukraine verlassen sich auf uns in Deutschland“

Am 24. Februar 2022 überfiel Russland die Ukraine, der Krieg dauert mittlerweile ein Jahr. Dr. Iryna Tybinka ist die ukrainische Generalkonsulin in Hamburg und spricht heute über die zurückliegenden 365 Tage.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Tybinka, wie sie die Invasion und die nachfolgenden Monate erlebte und warum sie dennoch Hoffnung hat. Sie spricht über die Herausforderungen, die der Krieg in ihrer Heimat zu ihr nach Deutschland gebracht hat und erklärt, wie die Situation der Menschen in der Ukraine ist. Tybinka schildert zudem, wie sie nach Hamburg kam und wie ihre Aufgaben sich durch den Krieg verändert haben.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören.

Folge 578 (Donnerstag, 23.2.) mit Dr. Iryna Tybinka

