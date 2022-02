Dorothee Martin: „In Berlin schaut man nach Hamburg“

Dorothee Martin ist SPD-Bundestagsabgeordnete und verkehrspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Sie findet, dass die Verkehrspolitik in Hamburg besser als ihr Ruf ist.

In „Wie ist die Lage?“ spricht Dorothee Martin darüber, wie sie ihre ersten Monate in der neuen Fraktion erlebt hat. Sie erklärt, warum man in Berlin in Sachen ÖPNV nach Hamburg schaut und weshalb die Entwicklung in der Verkehrspolitik nicht ohne Reibung verlaufen wird.

In den Podcast-Top-3 verrät Dorothee Martin, wo man in Hamburgs Norden das beste Essen gibt.

Folge 406 (Dienstag, 22.02.) mit Dorothee Martin

