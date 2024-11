Dorothea Frauböse: „Es braucht viel Kraft, das Elend vor Ort auszuhalten.“

Die Gemeindepastorin der Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Georg-Borgfelde über ihre Liebe zum Stadtteil St. Georg und dessen Menschen sowie die täglichen Herausforderungen vor Ort.

Lars Meier: Liebe Dorothea, was macht für dich als Pastorin der Kirchengemeinde St. Georg-Borgfelde den Stadtteil St. Georg so charmant?

Dorothea Frauböse: St. Georg ist ein wunderbarer Stadtteil, weil hier viele Menschen leben, arbeiten und zu Gast sind, die in Vielfalt versuchen, miteinander gut klarzukommen und sich füreinander engagieren. Natürlich gibt es auch viele Herausforderungen, zum Beispiel das große Maß an Armut und an suchtkranken Menschen. Aber jeder hier kann sein, wie er will und wird erstmal so angenommen und akzeptiert.

Du bist jetzt seit zwei Jahren dort Pastorin. Warum hast du dich ausgerechnet auf diese Stelle beworben?

In St. Georg kann man in der Gemeinde und mit den Menschen ganz viel Neues ausprobieren, es gibt hier keine ausgetretenen Pfade, auf denen man gehen könnte, sondern jeder Tag birgt neue Herausforderungen. Es ist ein buntes Bild an Menschen und darauf hatte ich richtig Lust und habe immer noch ganz viel Lust darauf.

Wie ist denn aktuell die soziale Situation in St. Georg?

Die Gesamtlage ist besorgniserregend. Inzwischen kommen beispielsweise Menschen zu unserer Suppenausgabe, die in den letzten Jahren noch gut mit ihrem Geld über die Runden gekommen sind, jetzt aber jede Möglichkeit nutzen müssen, um nicht hungern zu müssen.

