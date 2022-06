Dominik Lorenzen: „Die besten Partys sind die ungeplanten“

Dominik Lorenzen ist Fraktionschef der Grünen in der Hamburgischen Bürgerschaft, die demnächst ihr 40-jähriges Bestehen feiern.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Dominik Lorenzen, wie er seinen eigenen 40. Geburtstag begangen hat – und die runden Geburtstage davor. Er spricht darüber, wie er überhaupt zu den Grünen kam und was zum Jubiläum der Partei in Hamburg geplant ist. Zudem geht es um den zum Teil schmerzhaften Wandel von der Bewegungspartei zur Regierungspartei und um die Zukunftsthemen der Grünen.

Den ganzen Podcast gibt es hier zu hören. Darin verrät Dominik Lorenzen auch seine liebsten Plätze auf und am Wasser in Hamburg.

Folge 473 (Mittwoch, 15.6.) mit Dominik Lorenzen

