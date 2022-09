Dokumentarfilmer Schwartz: „Habe mich nie als neutraler Beobachter empfunden“

Andrei Schwartz ist Dokumentarfilmer und hat den Film „Europa Passage“ produziert, der allerdings so ganz und gar nichts mit dem bekannten Hamburger Einkaufszentrum zu tun hat.

In „Wie ist die Lage“ erklärt der gebürtige Rumäne, worum es in „Europa Passage“ geht und wie es ihm gelang, die Protagonisten überhaupt vor die Kamera zu bekommen. Es geht darum, was er mit seinen Filmen zeigen möchte und warum er als Dokumentarfilmer keine neutrale Position einnimmt. Zudem erzählt Schwartz, wo man in Hamburg seinen Film und auch ihn samt eines Protagonisten erleben kann.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Andrei Schwartz seine Top3 der Hamburger Regisseure.

Folge 503 (Mittwoch, 14.09.) mit Andrei Schwartz

