Dirk Darmstaedter: „Das war nicht so geplant“

Dirk Darmstaedter ist Mitglied der Band „The Jeremy Days“. Der Musiker spricht über den Moment, in dem sich die Band für ein Comeback entschieden hat und auf welche ungewöhnliche Art und Weise das neueste Album entstanden ist.

In „Wie ist die Lage?“ erzählt Dirk Darmstaedter, wie es war, nach 25 Jahren wieder mit seinen Bandkollegen auf der Bühne zu stehen, was sich seitdem verändert hat und worauf es ihnen jetzt ankommt. Zudem verrät der Musiker, was die Band besser machen möchte als in ihren vergangenen Tagen.

In den Podcast-Top-3 verrät Dirk Darmstaedter zuguterletzt, wo er am liebsten abhängt.

Folge 400 (Sonntag, 13.02.) mit Dirk Darmstaedter

