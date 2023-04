Dilar Kisikyol: „Die Verbindung von sozialer Arbeit und Boxsport hat viel Potenzial“

Die Profi-Boxerin spricht in „Wie ist die Lage?“ über ihr soziales Engagement und die Vielfältigkeit des Boxsports. Außerdem berichtet sie von ihrer Filmpatenschaft bei der Veranstaltungsreihe „Moin Kino“, von der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein.

Im (fast) täglichen Podcast erzählt Dilar Kisikyol von ihren unterstützenden Leistungen und sportlichen Angeboten für Frauen, die an Parkinson erkrankt sind. Am Welt-Parkinson-Tag traf sie sich dazu mit Frank Elstner, der auch an der Krankheit leidet. Noch in diesem Jahr wird die Box-Weltmeisterin außerdem ihren Titel verteidigen. Im Podcast verrät sie, wie die Vorbereitungen auf einen Kampf ablaufen. Welcher Kino-Typ die Sozialpädagogin ist und welchen Film sie bei der Veranstaltung „Moin Kino“ zeigt, auch darum ging es im Gespräch.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Dilar Kisikyol auch ihre Lieblingsparks in Hamburg.

Folge 602 (Sonntag, 23.04.) mit Dilar Kisikyol

