Der Museumsdirektor mit der Playmobil-Ausstellung

Eainer Maria Weiss ist der Direktor des Archäologischen Museums in Harburg. Sein Haus zeigt noch bis Anfang April einen Teil der größten Playmobil-Sammlung der Welt.

Im heutigen Podcast erzählt Rainer Maria Weiss von seinen Kindheitserinnerungen an besagte Spielfiguren und was er sich immer schon (erfolglos) von Playmobil gewünscht hat. Er erklärt, was Playmobil mit Archäologie zu tun hat und wie er die beiden Themen zusammen mit dem Sammler Oliver Schaffer sowie dessen Team verbunden hat. Dazu gibt Weiss amüsante Anekdoten zu der Ausstellung und auch zu seiner ehemaligen Kollegin Melanie Leonhard preis.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Rainer Maria Weiss seine liebsten Cafés in Harburg.

Folge 544 (Sonntag, 04.12.) mit Rainer Maria Weiss

