Dennis Thering: „Senat muss dafür sorgen, dass Hamburgs Zukunft nicht verspielt wird“

Gerade sind die Haushaltsberatungen für 2023 und 2024 beendet worden. Stattliche 37 Milliarden Euro umfasst das Paket, das von der Bürgerschaft allerdings noch beschlossen werden muss. Dennis Thering, Fraktionschef der CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft, erklärt heute, was ihn daran freut – und was er kritisiert.

In „Wie ist die Lage?“ spricht Thering außerdem darüber, was seinen Posten als Oppositions- und Fraktionsführer ausmacht, worauf er in der politischen Arbeit sein Hauptaugenmerk legt und wie er das Vertrauen der Hamburger in die CDU zurückgewinnen möchte. Nicht zuletzt zieht er eine Bilanz zu den ersten Monaten von Friedrich Merz als CDU-Bundevorsitzender.

Den ganzen Podcast gibt es hier zu hören. Darin verrät Dennis Thering seine Top 3 der Hamburger Wochenmärkte.

Folge 475 (Sonntag, 19.6.) mit Dennis Thering

