Dave: „Ich würde gerne mal ein Flugzeug bemalen“

Die Künstlerin spricht in „Wie ist die Lage?“ über ihre Liebe zu Flugzeugen und Fußball, über ihre schottischen Wurzeln und ihre Kunst bei der Millerntor Gallery.

Dave wird ihre Kunst bei der anstehenden Millerntor Gallery präsentieren. Im (fast) täglichen Podcast erzählt sie, wie sie digitale und analoge Kunst verbindet und was sie daran fasziniert. Außerdem verrät Dave, dass sie zwar heimlicher HSV-Fan ist, ihre Liebe zu St. Pauli aber auch immer größer wird. Warum sie in Zukunft gerne Flugzeuge bemalen möchte, auch darum geht es in der Podcastfolge.

Die ganze Episode gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Dave in der neuen Kategorie „Nice oder Scheiß“ auch, was ihrer Meinung nach aktuell gut oder schlecht läuft in der Stadt.

Folge 617 (Mittwoche, 12.07.) mit Dave