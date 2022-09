Daniel Jensen:„In Deutschland darf es neben dem Sport kein Drumherum geben“

Heute wirft Lars Meier einen Blick über den Atlantik, denn es geht um American Football. Zu Gast ist Daniel Jensen, der Autor des Buches „Patrick Mahomes: Die unglaubliche Geschichte des NFL-Superstars“.

In „Wie ist die Lage“ erklärt Daniel Jensen, warum die Karriere von Mahomes so unglaublich ist. Er spricht darüber, warum die Veröffentlichung seines deutschen Buches in Amerika nicht ganz so einfach ist und über darüber, wie er vor kurzem NFL-Star Tom Brady traf. Dazu geht es um die Situation des American Football in Hamburg, die Sportart generell und darum, was er am American Football besser findet als zum Beispiel am Fußball in Deutschland.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Daniel Jensen, wo man in Hamburg am besten American Football gucken kann.

Folge 508 (Mittwoch, 21.09.) mit Daniel Jensen

