Corny Littmann: „Straßenkunst muss von der Stadt unterstützt werden“

Der Theatermacher und Organisator des Spielbudenfestivals über Straßenkunst in Hamburg.

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Hier kommen prominente Lenkerinnen und unbekannte Denker für knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl von PR-Profi Lars Meier ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Die heutige Folge mit dem ehemaligen FC St. Pauli-Vereinspräsident, Corny Littmann, wird ermöglicht durch Meierlikör – jetzt in der Club Edition. Den Podcast gibt es in voller Länge auf den üblichen Kanälen und um 12 Uhr bei ahoy radio.

Lars Meier: Lieber Corny, du organisierst auch dieses Jahr vom 19. bis 21. Juli das internationale Spielbudenfestival. Was hat es damit auf sich?

Corny Littmann: Vor vielen Jahren habe ich mit Freunden das Spielbudenfestival ins Leben gerufen, ein Festival der internationalen Straßenkunst. Es werden professionelle Künstler zu sehen sein, die nur auf der Straße auftreten. Bei uns erhalten sie eine Gage, haben aber auch die Möglichkeit, Geld zu sammeln. Die Künstler kommen aus der ganzen Welt und treten drei Tage lang auf.

Warum hat die Straßenkunst in Hamburg abgenommen?

Es bedarf der Unterstützung der Stadt. Ich finanziere das Spielbudenfestival im Wesentlichen mit Mitteln aus meiner Stiftung, der Conny-Littmann-Stiftung für Kunst und Kultur. Das mache ich mit Leidenschaft und Freude, aber eigentlich ist es eine Aufgabe der Stadt und der Stadtkultur. Und ich hoffe, dass durch weitere Festivals die Verantwortlichen der Stadt auf die Idee kommen, das Projekt zu unterstützen.

Wie schaust du Fußball, gehst du auch in Brasilien mal ins Stadion?

Hier im Norden Brasiliens gehe ich selten zu Spielen, weil die Spitzenmannschaften eher in Rio oder Sao Paulo sind. Deutsche Spiele verfolge ich wie die meisten über das Internet. Die meiste Zeit der Saison bin ich aber in Hamburg und gehe dann jedes Mal ins Millerntor Stadion. Dort habe ich in der Vergangenheit unglaublich schöne und erfolgreiche Spiele erlebt.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ lobt Corny Littmann Jochen Bohnsack und das Team vom Spielbudenplatz.

Folge 788 (Mittwoch, 24.04.) mit Corny Littmann

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.