Cornelia Poletto: „Die Leute haben wieder Lust auf Essen und Unterhaltung“

Nach der Zwangspause kann Spitzenköchin Cornelia Poletto endlich wieder ihren Palazzo durchführen. Dieses Jahr auf der Kleinen Moorweide. Und sie hat gut zu tun.

In der heutigen Podcast-Folge erklärt Cornelia Poletto, was die Gäste im Palazzo erwartet und wie man es schafft, Gänge und Unterhaltungsprogramm perfekt zu koordinieren. Zudem spricht sie über ihr in diesem Jahr eröffnetes Lokal Paolas, das nach ihrer Tochter benannt ist und wirft einen Blick zurück auf die positiven Ereignisse des Jahres 2022.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. Darin verrät Cornelia Poletto, wo sie am liebsten einkauft, um sich selbst zu beschenken.

Folge 546 (Dienstag, 06.12.) mit Cornelia Poletto

