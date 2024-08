Corinna Humuza: „Kriegen so viel positive Energie, dass wir die drei Wochen schweben“

Die Kuratorin und Dramaturgin des Internationalen Sommerfestivals auf Kampnagel über Highlights des dreiwöchigen Festivals, das Programm der letzten Festival- Woche und ihre persönlichen Vorlieben.

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Hier kommen prominente Lenkerinnen und unbekannte Denker zu Wort. Die Auswahl von PR-Profi Lars Meier ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Die heutige Folge mit der Kuratorin und Dramaturgin des Internationalen Sommerfestivals auf Kampnagel, Corinna Humuza, wird präsentiert von der INC art fair, dem Kunstfestival vom 6. – 8. September im Museum der Arbeit in Barmbek. Den Podcast gibt es in voller Länge auf den üblichen Kanälen und um 12 Uhr bei ahoy radio.

Lars Meier: Liebe Corinna, eine Woche lang läuft noch das Sommerfestival auf Kampnagel. Was erwartet uns denn noch in der letzten Woche?

Corinna Humuza: Also es war ein wirklich guter Einstieg und jetzt in der letzten Woche erwartet uns noch mal eine große Weltpremiere auf unserer großen Bühne von dem US-Choreografen Kyle Abraham, der mit elf Tänzer*innen seine Kindheitserinnerungen in Form von 80er-Jahre Popmusik vertanzt. Dann gibt es noch mal eine Weltpremiere von dem Hamburger Künstler Kameron Locke in der Fleet Street – der anlässlich der 100. Geburtstags von James Baldwin eine kleine Theaterarbeit zeigt- und viele weitere tolle Theaterarbeiten.

Und dann gibt es noch den Festival Avant-Garten …

Der Avant-Garten ist wirklich ein sehr wichtiges Element des Sommerfestivals. Wir sagen immer – und ich glaube, das denken auch andere – Hamburgs schönster Sommerspot hier am Osterbekkanal. Hier kann man auch essen und trinken und es kommen viele internationale Gäste, dann meistens immer nach den Shows. Ich genieße das sehr, dann noch mit allen Gästen hier die Früchte unserer Arbeit zu genießen, gerne bis drei Uhr oder noch länger.

Viele Shows sind ja bereits im Vorverkauf ausverkauft. Gibt es trotzdem eine Möglichkeit, noch an Tageskarten zu kommen?

Mein Tipp wäre, einfach herzukommen und dann kurz vor Beginn der Vorstellung noch mal an der Abendkasse zu schauen, ob jemand seine Karten nicht abgeholt hat. Das klappt eigentlich ganz gut. Sollte das mal nicht klappen, haben wir hier auf dem Gelände auch viel Programm, bei dem der Eintritt frei ist – fast jeden Abend Lesungen und akustische Konzerte im Avant-Garten auf der Waldbühne. Das Solicasino im Migrantpolitan ist auch jedes Jahr ein Festival-Highlight, mit den Kopfhörerpartys von den JAJAJAs.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ lobt Corinna Humuza junge queere Kollektive of color in Hamburg, die wichtige kulturelle Impulse geben.

Folge 829 (Sonntag, 18.08.) mit Corinna Humuza

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast, spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Lars Meier, Chef der Kommunikationsagentur Gute Leude Fabrik, ruft fast täglich Barkeeper, Bäckerinnen, Bürgermeister oder andere Leude aus Hamburg an. Den ganzen Podcast gibt’s da, wo es Podcasts gibt.