Conny Brammen: „Yogakurse in einem Garten, einer Kirche und vielleicht in einem Bus“

Die Gründerin und Vorständin des gemeinnützigen Vereins „Yoga für alle e.V.“ über die „Lange Nacht des Yoga“.

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Hier kommen prominente Lenkerinnen und unbekannte Denker zu Wort. Die Auswahl von PR-Profi Lars Meier ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Die heutige Folge mit Conny Brammen, Gründerin und Vorständin des gemeinnützigen Vereins „Yoga für alle e.V.“ wird ermöglicht durch die Rastherrn Brauerei. Den Podcast gibt es in voller Länge auf den üblichen Kanälen und am Sonntag und Montag um 12 Uhr bei ahoy radio.

Lars Meier: Liebe Conny, am 21. Juni Veranstaltet ihr zum elften Mal die „Lange Nacht des Yoga“. Was erwartet uns denn dort?

Conny Brammen: Bei der „Langen Nacht des Yoga“ gibt es Yoga für alle. Da findest du auf jeden Fall deinen Yoga-Stil. Es gibt 200 Kurse und die sind in Sportvereinen, in Yoga-Studios, in einer Kirche, in einem Hotel, in einem Garten und vielleicht sogar in einem Bus. Wir zeigen, Yoga ist überall und für alle möglich. Was uns besonders freut, ist, dass wir dieses Jahr ein inklusives Angebot haben für Menschen mit und ohne Behinderung. Das wird beim ETV ausgerichtet, der in Lokstedt ein barrierefreies Sportcenter gebaut hat.

Wie viele Arten des Yoga kann ich kennenlernen?

Also mit der „Langen Nacht des Yoga“ kannst du mindestens 20 verschiedene Yoga-Stile kennenlernen. Es ist tatsächlich für Menschen, die es zum ersten Mal ausprobieren wollen. Wir haben eine ganz tolle Web-App, wo du filtern kannst: möchtest du drinnen oder draußen, anstrengend oder nicht so anstrengend und brauchst du einen barrierefreien Zugang. Von daher ist praktisch alles geboten, was das Yoga zu bieten hat, sogar Hot-Yoga. Das Schöne ist, dass tatsächlich in all den Jahren immer unglaublich viele Menschen gekommen sind, die es zum ersten Mal ausprobiert haben.

Macht man Yoga auch in Stellingen oder Niendorf?

Es gibt eine gewisse Klumpung an Yoga-Studios in Eimsbüttel, Mitte und Altona würde ich sagen. Südlich der Elbe wird es dann schon ein bisschen weniger. Wer da auch sehr aktiv ist, sind die Sportvereine. Die gibt es ja wirklich in allen Bezirken, das sieht man auch bei der „Langen Nacht des Yoga“. Dieses Jahr sind 13 Sportvereine dabei.

Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ bedankt sich Conny Brammen bei der SECURVITA Krankenkasse für die Unterstützung der „Langen Nacht des Yoga“.

Folge 822 (Mittwoch, 12.06.) mit Conny Brammen

