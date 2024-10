Christina Veldhoen: „Wir befinden uns irgendwo zwischen Euphorie und Trümmerhaufen“

Mitgründerin und Vorständin vom Neuen Amt Altona Christina Veldhoen über den Fortschritt des Bauprojektes, die Möglichkeiten einer Mitgliedschaft in der Genossenschaft sowie den neuen Podcast aus Altona.

„Wie ist die Lage?“, unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Gute Leude Fabrik, spürt aktuellen Fragen nach. Hier kommen prominente Lenkerinnen und unbekannte Denker für knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl von PR-Profi Lars Meier ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Die heutige Folge mit der Vorständin Christina Veldhoen wird präsentiert von den BMW Niederlassungen Hamburg. Den Podcast gibt es in voller Länge auf den üblichen Kanälen und um 12 Uhr bei ahoy radio.

Lars Meier: Liebe Christina, das Neue Amt Altona soll Coworking-Space, Atelierhaus und Nachbarschaftstreffpunkt unter einem Dach werden. Die Bauarbeiten sind in vollem Gang. In welcher Phase befindet ihr euch aktuell?

Christina Veldhoen: Das Gebäude existierte ja bereits zu zwei Dritteln, nämlich in Form des alten Finanzamts Altona in der Großen Bergstraße. Dieser Altbau soll erhalten bleiben. Das eigentliche Bauprojekt am Neuen Amt Altona befindet sich im Bereich zur Fußgängerzone. Hier müssen wir die die alte Ladenzeile abreißen, um dort den hölzernen Coworking-Space errichten zu können.

Können ausschließlich Genossenschaftsmitglieder die Flächen vom Neuen Amt Altona nutzen oder geht es auch ohne Genossenschaftsanteil?

Für die Nutzung des Coworking-Spaces ist eine Mitgliedschaft erforderlich, dafür bieten wir aber verschiedene Tarife an. Das Erdgeschoss wird hingegen für alle zugänglich sein. Hier wird es unter anderem gastronomische und kulturelle Angebote geben. Als Herzstück des Gebäudes soll es sich für den ganzen Stadtteil öffnen.

Seit September gibt es den neuen Podcast „Neues Altona“ mit dir als Moderatorin. Worum geht es in diesem Format?

Ich treffe im Podcast unterschiedliche Menschen aus Altona und spreche mit ihnen darüber, was den Stadtteil ausmacht. Die Vielfalt, das Zusammenleben unterschiedlichster Menschen mit verschiedenen Perspektiven und Altonas Potenzial für die Zukunft.



Die ganze Folge gibt es hier zum Nachhören. In der Rubrik „Nice oder Scheiß“ lobt Christina Veldhoen das neue Verkehrskonzept in der Louise-Schröder-Straße.

Folge 862 (Dienstag, 01.10.) mit Christina Veldhoen

